Gelecek rüzgâr ve güneşin olacak

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"KüreselEnerji ve Doğal Kaynaklar Yeni Trendler ve Türkiye'nin Konumu" konulu panelin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da Paris İklim Anlaşması'nda Türkiye'yi bekleyen riskleri anlattı.Bayraktar, anlaşmaya göre Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltmak zorunda olan Ek1 ülkeler statüsüne alınmak istendiğini belirterek, "Türkiye Ek1 değil, ek dışı ülke olmalıdır. Güney Kore, Meksika, Suudi Arabistan bu kapsamda. Yani onların emisyon azaltmak gibi bir yükümlülükleri yok. Türkiye de gelişmekte olan ülke olarak bu kapsamda değerlendirilmeli. Bunu her kesimin dünyaya anlatması lazım" dedi. Bayraktar, yatırımların son iki yıldır petrolden elektriğe döndüğünü söyledi. APara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner moderatörlüğünde yapılan panelde konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Arama ve üretim maliyetleri düştü ve verimlilik arttı. Yerli üretim petrol 32 bin 500 varilden, 46 bin 500'e çıktı. Petrol arama konusunda denizlere yoğunlaştık" diye konuştu.Global Resource Partnership Başkanı Mehmet Öğütçü ise yatırımların daha küçük santrallere kaydığını vurgulayarak, "Şu anda 250 milyon dolarlık yatırımla küçük boyutlu nükleer reaktörler yapılıyor" dedi. Kalyon Enerji CEO'su Hakan Yıldırım da, dünyada güneş ve rüzgâr enerjisi alanında yatırımların toplam yatırımın yüzde 70'ine ulaştığını söyledi. Yıldırım, "Önümüzdeki dönem yenilenebilir enerjinin olacak. Bu nedenle bu alanın teknolojisini üretmek büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.Enerji Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye'nin altın madeninde 1.200 ton kanıtlanmış rezervi bulunduğunu belirterek, "Potansiyel 6.500 ton. Bir tonu 45 milyon dolar üzerinden işlem görüyor. Potansiyelimizin yarısını bile kullansak, 100 milyar doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşabiliriz" dedi. MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, ülkenin tamamını madencilik anlamında tarayacak altyapıya sahip olduklarını belirtti. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, boron deterjanının büyük ilgi gördüğünü, kapasiteyi 5 binden 30 bine sonra da 50 bine çıkardıklarını söyledi. Son panelde konuşan Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın ise kömürden zararsız enerji üretiminin mümkün olduğunu söyledi.