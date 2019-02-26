Hazine Samuray piyasasında

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, bu hafta Tokyo'da olası bir samuray ihracı öncesi yatırımcı toplantıları düzenlemesi bekleniyor. Türkiye, Tokyo'da bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlemesi için Mizuho, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley ve Nomura'yı yetkilendirmişti. Bankacıların verdiği bilgiye göre, toplantılar dün itibarıyla başladı. Hazine, en son Aralık 2017'de Japon piyasasından yaklaşık 545 milyon dolara denk gelen 60 milyar yen tutarlı tahvil ihracını tamamlamıştı. Öte yandan bakanlık, kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracının sonuçlarını da açıkladı. Doğrudan satış yöntemiyle 27 Şubat valörlü, 24 Şubat 2021 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 24 bin 294 kilogram altın karşılığında kira sertifikası ihracı yapıldı. Bakanlık, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli bin 883 kilogram altın karşılığı altın tahvilini de ihraç etti. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyar TL olan altın sisteme kazandırılmış oldu.