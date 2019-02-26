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'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu

'na 'ndan 5 Nisan saat 03:00'da başlayacak taşınma sırasında başta olmak üzere diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 11:33
İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 45 saat sürecek. Taşınma sürecinin başlayacağı 5 Nisan saat 03:00'da üssü Atatürk Havalimanı(AHL) olan Türk Hava Yolları, Onur Havayolları, Atlasglobal seferleri AHL'de saat 19:00'a kadar 16 saat süresince devam edecek. Bu süre sonrası saat 19:00 ile 6 Nisan saat 02:00 arasında ise 7 saat süresince sadece THY'nin yolculu seferleri yapılacak.Saat 02:00 ile 23:59 arasında ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere Atatürk Havalimanı kapalı olacak.

ATATÜRK HAVALİMANI TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA 7 NİSAN SAAT 00:00'DAN İTİBAREN KAPANIYOR

Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine ise havalimanı açık olacak.7 Nisan saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

İSTANBUL HAVALİMANI TÜM YOLCULU SEFERLERE 35 SAAT KAPALI OLACAK

İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasınra ise İstanbul Havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

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İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu
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