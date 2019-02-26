Rekabet yaş meyve-sebzeyi inceliyor

BUGÜN NELER OLDU

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Dövizdeki aşırı oynaklıkların ortaya çıktığı tarihten itibaren gıda fiyatlarını incelemek üzerine başlattığımız süreçler var. Bazıları sonuçlandı, bazıları ise sürüyor. Yaş meyve-sebzenin perakende satışıyla ilgili soruşturma sürecimiz de devam ediyor" dedi. Torlak, tanzim satış noktalarının olağandışı bir durumun ortadan kaldırılmasına yönelik kamu tercihi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Fiyatlar normale döndüğünde piyasa şartlarında süreç devam edecektir. Bunu, kamunun alt gelir grubunun bütçesini rahatlatmaya yönelik bir katkı olarak düşünmek gerekir." Ürün gramajlarının düşürülmesinin rekabet hukukundaki yerine ilişkin soru üzerine ise Torlak, girdi maliyetleri değişmediği halde, gramajların düşürülüp fiyatların sabit kalmasına karşı Ticaret Bakanlığı'nın çalışması olduğunu kaydetti.