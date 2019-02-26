Sabancı 6 milyar liralık yatırım yapacak

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Sabancı Holding'in geçtimiz yıl net kârı yüzde 10 artışla 3 milyar 830 milyon lira oldu. Holding satın alma ve birleşmeler hariç toplam 6 miyar TL'lik yatırım yapmayı da planlıyor. Holdingin, 2018 net satışları ise yüzde 34 artışla 88 milyar 80 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, holdingin performansı hakkında yaptığı değerlendirmede, "Yıla başlarken nakit yönetimini her zamanki gibi temel önceliğimiz olarak gördük. Kurumsal yönetimin en önemli unsurlarından risk yönetimine önem verdik ve bilanço risklerimizi minimize ettik" ifadelerini kullandı. EnerjiSA Enerji halka arzını 5 kat rekor taleple başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Göçmen, "Seçim sonrasında daha uzun vadeli reformlar bekliyoruz. Sabancı Topluluğu olarak biz tedbirlerimizi aldık. Üretim ve yatırıma devam ediyoruz" dedi. Göçmen, holdingin iş kollarındaki sonuçlarıyla ilgili de "Akbank'ın ekonomiye sunduğu destek 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 267 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankanın toplam mevduatı 209 milyar liraya, aktifleri ise 355 milyar liraya çıktı. Akbank, 5.7 milyar lira net kâr elde etti" değerlendirmesinde bulundu.