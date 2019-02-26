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- Şırnak kayyum hizmetleri ile güzelleşiyor- 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz:- "HDP yerel yönetimlerde halka hizmet yerine belediye imkanlarını PKK terör örgütüne veriyor"- "Şırnak halkı vali ve kayyumdan memnun"(Fotoğraflı)Melih YiğitŞIRNAK (İHA) - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz Şırnak'ın kayyum hizmetleri ile güzelleştiğini belirterek, vali ve kayyumun hayal edilemeyecek güzel hizmetlere imza attığını söyledi. Abbas Gündüz, devlet adamlarının Şırnak'ta güzel hizmetler yaptığını belirterek, "HDP Yerel yönetimlerle halka hizmet yerine belediye imkanlarını PKK terör örgütüne veriyor" dedi.Şırnak'a kayyum atandıktan sonra batıda bulunan birçok şehire örnek olacak tarza geldiğini söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, halkın hem validen hem kayyumdan çok çok memnun olduğunu dile getirdi. Başkan Gündüz, "2014 yerel seçimlerinde HDP tarafından temsil edilen partinin kazandığı belediyelere, Eylül 2016 tarihinden itibaren kayyum görevlendirmeleri yapıldı. Kayyum görevlendirmeleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçlaması' üzerinden gerçekleştirildi. HDP ve türevi partilerin bugüne kadar yerel yönetimlerde seçim kazandığı yerlerde, bölgenin halkına hizmet etmeye yönelik bir belediyecilik faaliyeti yürütmediği bölge halkı ve hatta HDP'ye oy veren seçmenler tarafından da sıkça dile getirilen bir husustu. HDP, yerel yönetimlerde halka hizmet yerine belediye imkanlarını, PKK'ya finansman ve lojistik destek sağlama, terör örgütü için propaganda yapma, örgüte militan kazandırma ve sempatizanlıktan militanlığa geçiş sürecindeki gençlere ideolojik eğitim verme gibi işlevlere yönlendirmiştir. Yine söz konusu belediyeler, PKK militanlarına erzak yardımı, araç ve iş makinesi tahsis edilmesi gibi konularda PKK'ya lojistik destek vermişlerdir. İşte Şırnak'ta bu olaylardan en çok etkilenen illerdendir" dedi.Şırnak'ta kayyum farkıŞırnak merkezi ve ilçelerindeki cadde ve sokakların kayyum olarak görevlendirilen devlet adamları sayesinde güzelleştiğini aktaran 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bu gönül adamlarının tek bir gayelerinin halka hizmet etmek olduğunu vurguladı. Başkan Gündüz, "Vali Mehmet Aktaş Şırnak merkezi ve ilçeleri için özveriyle ve içtenlikle çalışan, hayal eden, iyiyi uygulayan, gönüllere dokunan, takip ve takdir eden insanların duası ile destek gören, gece gündüz demeden çalışan bir devlet adamı. Şırnak'ta batıda bulunan birçok şehire örnek olacak tarzda hayat devam etmektedir. Halk hem validen hem kayyumdan çok memnun. Bu başarıların devamı için halk artık Kandil'den talimat alan belediyecilik anlayışını kabul etmeyeceğini dile getiriyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin halk daha bilinçli ve bunu da net bir şekilde sandıkta ortaya koyacaklardır. HDP seçim öncesi farklı taktiğe başvursa da, kayyum görevlendirilen yerlerde yeniden belediye seçimlerini kazanması durumunda, daha önceki yaptıklarının hepsini tekrar etmeye çalışacak. Ancak devletin bu gibi faaliyetlere ve teröre destek veren belediye başkanlarının göreve devam etmesine izin vermeyeceği de artık net olarak biliniyor" diye konuştu.(MB-AKK-Y)26.02.2019 09:45:26 TSINNNN