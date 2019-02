Son dakika haber: Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Ve yürürlüğe girdi

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği ile bazı kredilerdeki vade sınırları artırıldı.

BDDK konuyla ilgili;

"Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya,Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir." dedi.