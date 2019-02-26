Yabancıya konut satışında rapor gerekecek

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Konutsatışında yabancıya yeni düzenlemeler geliyor. 4 Mart'tan itibaren yabancı ülke vatandaşlarına yapılan gayrimenkul satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu aranacak. Düzenlemeyle birlikte yüksek fiyatlandırma ve inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilerek Türkiye'nin marka değerinin yabancı yatırımcı nezdinde artırılması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan genelgeye göre yabancı uyruklu kişilerin gerek alıcı, gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmazın piyasa değerini gösteren değerleme raporu zorunluluğu getirildi.Değerleme Raporu uygulaması hali hazırda vatandaşlık başvurusu için yapılan emlak alımlarında yürürlüğe girmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu şart tüm yabancıya gayrimenkul satışlarına getirildi. Genelgeye göre, hazırlanan değerleme raporları düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay geçerli olacak ve herhangi bir satış işleminde kullanılabilecek. Henüz inşa aşamasındaki yapılar için ise tamamlandıktan sonra elde edeceği değer üzerinden bir hesaplama yapılacak. Değerleme raporları ise SPK lisanslı uzmanlar tarafından verilmeye devam edecek.