Dolar bugün ne kadar? 27 Şubat döviz fiyatları

Piyasalar için küresel bazda en önemli risk unsurları olarak ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile Brexit konusu görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik gümrük vergisini yükseltme kararını erteleyeceğini belirtmesi ardından riskli varlıklar, Çin para biriminin yedi ayın en yükseğini görmesiyle haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Bankacılar dolar endeksinde gözlenen gevşemenin dolar/TL'de de bir miktar aşağı hareket neden olduğunu ancak kurda 5.25-5.35 bandında sıkışık seyrin halen sürdüğünü belirtiyor.

Öte yandan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün yaklaşık 15 baz puan geriledi. Buna göre spot kapanış yüzde 15.21 valörde son işlem yüzde 15.15 oldu. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 15.09, valörde saat 1618'de son işlemde yüzde 15.09 seviyesindeydi.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.30 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.04 civarında seyrediyor.