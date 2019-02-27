Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

HASSAS DENGEYİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur. Maliye politikası, ekonomide dengelenmeyi ve dönüşümü yönetmek için en önemli araçlarımızdan bir tanesi. Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz. 16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı. Vergi politikalarımızı çok etkin bir şekilde sahada uygulayacağız. Gelir dağımını daha adil hale getirme, vergiye uyumu kolaylaştırma ve kolay vergi sistemi oluşturma önceliklerimiz arasında.

KDV İADALERİNİN HIZLI VE DOĞRU YAPILABİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN...

Yeni eko-sistemde devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar yapılacak Türkiye iyiye gidiyor. KDV iadalerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için ihtisas vergi dairelerini kurduk. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan vergi reformunu hedefe koymuş bir yönetim var. Vergi reformu çalışmaları çok önemli. Vergi sistemimizi daha bütüncül bir anlayışla tasarlıyoruz. Yeni vergi reformunda özel sektörün önünü açacak resim ortaya koymamız lazım

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