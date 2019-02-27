Veliler Vakıf Emeklilik ile çocuklarının eğitim hayatını güvence altına alıyor

BUGÜN NELER OLDU

Vakıf Emeklilik'in sunduğu yenileme garantili Vakıf Eğitim Sigortası, ebeveynlerin hayatta başlarına gelebilecek risklere karşı çocuklarının geleceğini güvence altına alıyor. Vakıf Eğitim Sigortası, ebeveynlerin yaşamlarını kaybetmeleri durumunda çocukların eğitiminin yarıda kalmaması için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlıyor. Çocukların iyi okullarda okuyup iyi eğitim almasına katkı sağlayan ürün, çocuk sahibi olan 18 - 63 yaş aralığındaki ebeveynler veya bir çocuğun eğitim masraflarını üstlenmek isteyen kişiler tarafından satın alınabiliyor.Vakıf Emeklilik, 30 yıla kadar ihtiyaç duyulan eğitim süresini ve eğitim giderine karşılık gelen teminat tutarını sigortalının belirlemesine imkân tanıyor. Taksitli ödeme seçeneği ve her yıl yenilenen poliçesi sayesinde uzun süre devam edecek poliçeye ödeme kolaylığı sunan Vakıf Emeklilik, poliçe başlangıcında sigortalıdan sadece bir kereye mahsus sağlık beyanı alıyor.Vakıf Eğitim Sigortası'na sahip müşteriler; ödedikleri primleri, aylık brüt ücretinin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde gelir vergisi matrahından düşerek, vergi avantajından yararlanabiliyor.