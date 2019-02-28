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konusunda son dakika gelişmesi! Cumhuriyet ve fiyatları ne kadar? 1 Mart

konusunda son dakika haberleri üst üste geliyor. Yeni ayın ilk günü olan 1 Mart Cuma ? Ülkemizde gün aşırı araştırılan konuların başında gram, , yarım, tam ve yer alıyor. Bu konudaki gerçekliğin nedenleri arasında toplumun ortak alışkanlıkları, birlikte yaratılan hafıza yani kültür yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 1 Mart Cuma altın fiyatları konusundaki anlık değişimleri ve detayları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 07:24
Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmesi! Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mart

Ülkemizde arama motoru Google üzerinden hergün araştırılan konular arasında yer alırken düğünlerde de en çok tercih edilen ilk hediye altındır. Herkesin hatırlayacağı üzere takı kuryuklarındaki görüntüler aslında kültürümüzün bir özetidir bu durum da altına olan talebi arttırır. Aynı şekilde dolar ve eurodan bağımsız olarak altın en çok tercih edilen yatırım aracıdır. Evlerde saklanan altınların çoğu çeyrek altındır. 1 Mart ? İşte yanıtı...

1 MART ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

yeni ayın ilk günü 225,61 TL'den alınırken 225,65 TL'den satılıyor. Gram altın, aynı zamanda özellikle son dönemde kadar rağbet görmekte, vatandaşların yeni gözdesi gram altın diyebiliriz.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları kuşkusuz vatandaşlar tarafından en çok araştırılan altın türleri arasında ilk sırada yer alır. Bunun nedeni de düğünlerde ve benzer törenlerde hediye amaçlı altın satın alınmasıdır. Ayrıca vatandaşların evlerde biriktirdiği altınların büyük çoğunluğu da çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 360,91 TL'den alınırken 369,05 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmesi! Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mart
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