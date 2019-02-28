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Avrupa’dan ve hattına destek

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Avrupa’dan Halkalı ve Kapıkule hattına destek
Avrupa Birliği'nin (AB) Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'ne 275 milyon euroluk hibe sağlamasına ilişkin finansman anlaşması bugün imzalanacak. AB Türkiye Delegasyonu'nun internet sitesindeki duyuruya göre, İstanbul'u Türkiye- Bulgaristan sınırına bağlayacak proje için yapılacak toplam yatırımın 1 milyar euro civarında olacağı tahmin ediliyor. Hattın, inşası tamamlandığında, hem tüketici hem de üreticiler açısından değeri 1.6 milyar euroyu bulacak önemli faydaları beraberinde getireceği öngörülüyor.
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Avrupa’dan Halkalı ve Kapıkule hattına destek
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