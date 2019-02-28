- TOKİ tarafından, içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Sivas Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesi yapıldı - 25 firmanın katıldığı ihaleyi kazanacak firma, projeyi 240 günde tamamlayacak

ANKARA (AA) - Sivas'ta içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesi yapıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, bisiklet yolu, koşu parkuru, spor salonu ve çok amaçlı oyun sahalarının bulunacağı Sivas Millet Bahçesi'nin ihalesi dün düzenlendi. İhaleye 25 firma katıldı. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma, inşaatına başlayacağı projeyi 240 gün içerisinde tamamlayacak.

Eski Sivas stadı yerinde 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi, Sivaslıları daha çok yeşille buluşturacak. Millet Bahçesi bitki, peyzaj ve sosyal donatılarıyla Sivas'a yeni bir soluk getirecek.

- Bin 615 metrekarelik çocuk oyun alanları yapılacak

Millet Bahçesinde 3 bin 515 metrekarelik çim aktivite alanı, bin 611 metrekarelik piknik alanı, 700 metre uzunluğunda bisiklet parkuru, 905 metre uzunluğunda yaya gezinti yolu, basketbol ve voleybol oynanabilecek spor sahası olacak.

Yaş gruplarına göre ayrılmış 2 farklı noktada bin 615 metrekarelik alanda çocuk oyun alanlarının olacağı Millet Bahçesi'nde, 2 potalı dairesel, 2 yarım saha basketbol sahası ve 500 metrekarelik iki egzersiz alanı da yer alacak.

Halkın ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı Millet Bahçesi'nde, 327 metrekarelik kaykay pisti, 3 masa tenisi masası ve bin 196 metrekarelik alanda yöresel bitkilerin mevsimsel renklenme gösterisinin yapılacağı yerler bulunacak.

Yeşiliyle fonksiyon ve sosyal donatılarıyla vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek Sivas Millet Bahçesi, doğayla iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.