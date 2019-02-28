SunExpress’ten rekor büyüme

BUGÜN NELER OLDU

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, geçen yıl elde ettiği 1.3 milyar euroluk gelirle rekor bir büyümeye imza attı. SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye ile Avrupa arasında arz ettikleri koltuk sayısını bu yıl yüzde 20'nin üzerinde artırarak 6.6 milyona çıkardıklarını aktaran Bischof, "Direkt ve tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan havayolu şirketiyiz. Bu yaz Türkiye'de 16 noktadan Avrupa'da 36 destinasyona tarifeli direkt seferler düzenleyeceğiz" dedi. Bischof, Germania Havayolları'nın iflası sonrası 2 hafta içinde 50 bin rezervasyon aldıklarını, 250 binden fazla da yeni rezervasyon beklediklerini kaydetti.