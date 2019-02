Tarihi banka geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük icraat programı kapsamında duyurduğu Türkiye Emlak Katılım Bankası 18 yıl sonra yeniden faaliyete başladı. Merkezi İstanbul'da olacak bankanın yeni unvanı kısa adıyla Emlak Bank olarak belirlendi. Banka, konut, arsa, gayrimenkul ağırlıklı çalışacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bankanın sanayi, turizm, inşaat sektörüne destek vereceğini ifade etti.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi. Banka tarafından yapılabilecek iş ve işlemler listesinde, "katılım fonu kabulü, her cins kredi verme işlemi, fon toplama, yurt içi ve dışında ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü arsa, arazi, bina, taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallarla ilgili satış, bağış inşa, işletme, düzeltme ve diğer her türlü işlem" bulunuyor. Banka aynı zamanda kâr ve zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senetleri, kara iştirakli tahviller, borçlanma araçları, diğer menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları çıkarma işlemleri de yürütülecek.Menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerinde bulunan hak, mülkiyet ve imtiyazların her türlü suretle satın alınması, kiralanması, satılması, yönetilmesi, geliştirilmesi, üzerinde her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edilmesi de banka tarafından yapılabilecek. Bankada, nakdi ve kaydi ödeme, fon transfer işlemleri, tahsilât işlemleri yapılacak. Kentsel dönüşüme destek olunacak.Emlak Bankası, 3 Haziran 1926'da Atatürk'ün talimatıyla 20 milyon lira sermayeyle kuruldu. 1953'te ödenmiş sermayesi 300 milyon liraya çıkarıldı. Ankara- Yenimahalle ve Telsizler, İstanbul-Levent, İstanbul-Koşuyolu, İstanbul-Emekli Subay Evleri, İstanbul-Ataköy, İzmir-Denizbostanlısı, Edirne-Mimar Sinan, Eskişehir-Yunuskent, Urfa, Çankırı ve Diyarbakır konutları projelerine imza attı. Kendi inşaatlarının dışında birçok projeyi de gerçekleştirdi. 2001'de bankacılık yapma yetkisi sona erdi.