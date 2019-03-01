2 milyon haneye elektrik desteği bugün başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ihtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği yaşama geçti. Toplam 2 milyon 22 bin aileye evde yaşayan kişi sayısına göre aylık 80 liraya kadar elektrik desteği sağlanacak. Elektrik desteği ödemeleri bugün PTT aracılığıyla başlayacak. Dört kişilik ailenin geliri 2 bin 450 liranın altındaysa elektrik yardımı alabilecek.İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı dün itibariyle yürürlüğe girdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca düzenli yapılan yardımlar, aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk vatandaşı hak sahiplerine elektrik tüketim desteği verilecek. Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunanlara, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek. Buna göre 4 kişilik ailenin geliri 2 bin 450 liranın altındaysa elektrik yardımı alabilecek. Elektrik tüketim desteği Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca onaylanan faturalara ait bedel, fon, vergilerin haneler için uygulanan tavan oranları dâhil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınarak hesaplanacak. Elektrik tüketim desteği, öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılacak. 5 bine yakın PTT işyerinden yapılacak ödemelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca belirlenen tüketim desteği kadar tutar faturadan düşülecek.FON kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanacak.