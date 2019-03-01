"2018'de 453 bin kadın işe yerleştirilmiş"

Sarıeroğlu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığınca bir tesiste düzenlenen "Kadınlar Buluşuyor" adlı programda, partisinin kadınlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin 16 yıllık AK Parti iktidarında kadın konusunda, güçlü bir hikayesinin olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, AK Parti'nin 53 kadın milletvekilinin bulunduğunu, bu sayının TBMM'de 100'ü aştığını belirterek, bu rakamların yetersiz olmasına rağmen 10 yıl öncesinde hayal bile edilemediğini vurguladı.

Sarıeroğlu, gerek belediye başkanlıklarında gerekse meclis üyeliklerinde güçlü kadınların yer alması için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Sahanın da aslında kadın siyasetçilerin yerel yönetimler bağlamında daha çok ön planda olmasını arzu ettiğini de yaptığımız çalışmalarda gördük. AK Parti olarak kadın kollarımızı bir okul olarak değerlendiriyoruz. 53 milletvekilimizin de teşkilatlardan yetişmesinden mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

AK Parti döneminde kadınların iş hayatında edindikleri yere dikkati çeken Sarıeroğlu, "2002'de İŞKUR tarafından 4 bin, 2018'de ise 453 bin kadın işe yerleştirilmiş. Aslında bu başarı hikayesinin temelinde yatan konu. Kadınlar güçlü olursa biz ailenin ve Türkiye'nin güçlü olacağına inanıyoruz. Güçlü ve mutlu kadının pozitif etkilerinin hayatın her alanında yansımalarını güçlü şekilde olacağına inanıyorum." dedi.

Sarıeroğlu, kadınlara yönelik çok güçlü çalışmalar yaptıklarını, kadınların siyasetin öznesi haline geldiğini belirterek, "Hepimiz emeğimizle aslında arkamızda çok güçlü destekler olmadan, maddi güçler olmadan, sahalarda, partimiz içerisinde ve çalışma hayatlarımızda verdiğimiz emeğimizle siyasette AK Partili kadınlar olarak varız. İnşallah sayılarımız yerel yönetimlerde ve diğer alanlarda daha da artar." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın eşi Şule Özdin Ünal ve AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Cesur'un da konuşma yaptığı toplantı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal moderatörlüğünde, Sarıeroğlu ve iş kadını Mutlu Alkan'ın kadın konusundaki sunumlarıyla devam etti.