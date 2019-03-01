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Altın fiyatlarında son dakika haberi! Gram, yarım ve çeyrek bugün ne kadar? 2 Mart 2019

Son günlerde döviz kurlarında dalgalanma yaşanırken altın fiyatlarında da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Altına yatırım yapmak isteyen veya sevdiklerine hediye etmek isteyen vatandaşlar altın fiyatlarının güncel durumunu yakından takip ediyor. Her gün olduğu gibi bu hafta sonunda da " bugün ne kadar?" sorusu merak konusu oldu. Altın fiyatlarında dün itibariyle bir düşüş söz konusu… Fiyatları, araştırma yapan vatandaşlarımız için haberimizde derledik. Yarım, çeyrek ve fiyatlarını anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.3.2019 06:41 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 06:42
Altın fiyatlarında son dakika haberi! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Mart 2019

Şüphesiz ki altın maddesi, insanlar için en önemli yatırım kaynaklarından biri haline gelmiştir. Yatırımın yanında özel günlerde insanların yakınlarına ve sevdiklerine hediye olarak armağan ettiği altın, daima hayatın bir parçası olmuştur. Bu nedenle da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri sabah.com.tr'de…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 2 MART 2019
Altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, fiyatlardaki gelişmeleri anbean haberimizden ve A Para sayfamızdan takip edebilirler. İşte güncel gram, yarım ve fiyatları…

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Altın fiyatlarında son dakika haberi! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Mart 2019
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