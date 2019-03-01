Altın fiyatlarında son dakika haberi! Gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Mart 2019

Şüphesiz ki altın maddesi, insanlar için en önemli yatırım kaynaklarından biri haline gelmiştir. Yatırımın yanında özel günlerde insanların yakınlarına ve sevdiklerine hediye olarak armağan ettiği altın, daima hayatın bir parçası olmuştur. Bu nedenle altın fiyatları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri sabah.com.tr'de…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 2 MART 2019

Altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, fiyatlardaki gelişmeleri anbean haberimizden ve A Para sayfamızdan takip edebilirler. İşte güncel gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları…