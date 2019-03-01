KOBİ’de dijital skor zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ve toplamda işletmelerin yüzde 90'dan fazlasını oluşturan KOBİ'lerimizin bugünden başlayacakları dijital dönüşüm yatırımları, ülke ekonomisi açısından hayati bir önem taşıyor" dedi. KOBİ'leri geleceğin rekabetine hazırlamak için çalışma yaptıklarını belirten Şahin, şunları anlattı: "KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için Vodafone'un katkılarıyla hayata geçirilen 'Dijital Skor' ile KOBİ'lerin Dijital Skor'unu ölçüyoruz ve dijitalleşme seviyelerini artırmalarına yönelik bir yol haritası belirliyoruz.Bu sayede Türkiye'nin il il ve sektör sektör dijitalleşme karnesinin ortaya çıkarılmasına liderlik etmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda ana sponsoru olduğumuz TOBB liderliğindeki Teknoloji Buluşmaları ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde tüm Türkiye'yi 2019 sonuna kadar il il gezeceğiz ve KOBİ'lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlayacağız. Bu sayede, işletme sahiplerine doğru ve yalın bir dille işletmelerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve yapacağı yatırımın verimlilik artışı, maliyet düşüşü, müşteri memnuniyeti olarak onlara nasıl döneceğini anlatacağız. Tüm bu mentorluk desteğimiz, çözüm ve uygulamalarımız, KOBİ'lerden yoğun bir ilgi görüyor. Bu il rotasında yine TOBB ile olan işbirliğimiz kapsamında; KOBİ'lerin, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda KOBİ'lerin Dijital Skor'larını ölçümlüyor, dijitalleşme seviyelerini artırmalarına yönelik bir yol haritası öneriyoruz."