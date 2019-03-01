Otomotiv teknolojileri ihracata başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Birçokteknoloji firmasına globalde başarı hikâyesi oluşturan Uluslararası Hızlandırma Programı Innogate, yeni döneminde otomotiv ve mobilite firmalarını global süreçlere hazırlayacak. Otomotiv sektöründeki teknoloji firmaları Innogate'in sunduğu kapsamlı program ve bağlantılar sayesinde ihracat yapma şansına kavuşmanın yanı sıra sektör trendlerini yakından inceleme fırsatı da bulacak. Innogate'e katılmak isteyen firmalar, programa 1 Nisan 2019 tarihine kadar www.innogate. org adresinden başvurabilecek.