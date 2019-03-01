Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Otomotiv teknolojileri ihracata başlıyor

teknolojileri ihracata başlıyor

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Otomotiv teknolojileri ihracata başlıyor
Birçok teknoloji firmasına globalde başarı hikâyesi oluşturan Uluslararası Hızlandırma Programı Innogate, yeni döneminde otomotiv ve mobilite firmalarını global süreçlere hazırlayacak. Otomotiv sektöründeki teknoloji firmaları Innogate'in sunduğu kapsamlı program ve bağlantılar sayesinde ihracat yapma şansına kavuşmanın yanı sıra sektör trendlerini yakından inceleme fırsatı da bulacak. Innogate'e katılmak isteyen firmalar, programa 1 Nisan 2019 tarihine kadar www.innogate. org adresinden başvurabilecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomotiv teknolojileri ihracata başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN