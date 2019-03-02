Bahar geldi

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğindeki ekonomi yönetiminin 6 ayda attığı adımlar ve proaktif önlemler kredi piyasasında etkisini göstermeye başladı. Hazine ihalelerinde faizlerin düşmesi, Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bankaların likidite yönetimine esneklik kazandıran tedbirleriyle hem ihtiyaç hem konut kredisinde faizler düştü. Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1.28'e, tüketici kredisi faizini de 1.53'e çekti. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ekonominin can damarı olan KOBİ'lere de 25 milyarlık yeni kredi paketi açıldı. 17 bankanın katılımıyla oluşturulan kredi, 36 ay vade yıllık yüzde 18.48 faizle kullanılacak.Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervinin 6 ayda 16 milyar dolar artarak 100 milyar doları aştığını duyurdu. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı" ifadesini kullandı.Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) 4. toplantısını yaptıklarını belirterek, piyasalardaki likidite ile kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmalarını ve ikinci çeyrekte başlatacakları yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu değerlendirdiklerini ifade etti. ANKARAErdal Bahçıvan İSO Başkanı: KOBI Değer Kredisi 2 paketini çok anlamlı ve değerli bir adım olarak görüyoruz. Paket, reel sektörümüze ayrı bir güven ve motivasyon sağlayacaktır. Bu değerli katkıyı, sanayi sektörümüzde üretimin canlanmasını sağlayacak bir ateşleyici olarak değerlendiriyoruz.Şekib Avdagiç İTO Başkanı: Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı. KOBİ'ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir. Tüm bu adımların olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde net şekilde hissedeceğiz.Abdurrahman Kaan/MÜSİAD Başkanı: KOBİ'lere verilecek 25 milyar liralık ikinci destek paketini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu pakette sektör sınırlaması olmaması dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisine pozitif yansıyacaktır.KOBİ Değer Kredisi'nin ikinci fazını dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından duyurdu. Albayrak, Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni etti. Albayrak, yaptığı paylaşımda, geçen hafta yeni bir KOBİ paketi açıklayacakları yönündeki sözlerini anımsatarak, "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. KOBİ'lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2'yi devreye alıyoruz. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada da 20 milyar TL'lik kefalet desteği ile toplam 25 milyar TL kredi hacmi oluşturulduğu belirtilerek, "Önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma açılacak olan pakete 17 bankamız iştirak etti. KOBİ Değer Kredisi 2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL'ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmeler faydalanabilecek" denildi.Krediler; ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1.5 milyon TL'ye kadar kullandırılacak. Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak.Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi. Kredilerde aylık yüzde 1.54, yıllık 18.48 faiz oranı uygulanacak.Kredi Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Kuveyt Türk, ING Bank, Türkiye Finans, Albaraka Türk, Şekerbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım üzerinden kullanılacak.Birlikten yapılan açıklamada, KOBİ Değer Kredisi'nin ilk fazından 80 bin 269 firmanın yararlandığı belirtilirken, "KOBİ'lerimiz toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip olmuştur" denildi. İlk faza Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Albaraka Türk Katılım Bankası, Şekerbank, Alternatif Bank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası katılmıştı.Dün Ziraat Bankası'ndan da büyük bir kampanya haberi geldi. Şubat ayı başında faiz oranlarının düştüğüne, döviz kurunun daha stabil seyrettiğine, makro göstergelerde güçlü bir dengelenme olduğuna işaret ederek "Öncü göstergeler baharın gelmekte olduğunu gösteriyor" diyen Hüseyin Aydın'ın yönettiği Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime gitti.Bankadan yapılan açıklamada, son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarının 4 Mart'tan itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28'e indirildiği duyuruldu. Bankanın daha önce uyguladığı konut kredisi faizi yüzde 1.68'di. Ziraat'in başını çektiği kampanyaya diğer bankaların da katılması bekleniyor.Ziraat Bankası, tüketici kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faizin aylık yüzde 1.53'e düşürüldüğü açıkladı. Daha önce tüketici kredilerinde faiz yüzde 1.69 olarak uygulanıyordu.Kampanyayla, 200 bin TL'lik konut kredisi kullanan bir vatandaş 97 bin TL daha az faiz ödeyecek. 50 bin TL'lik ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşın ödeyeceği faiz yükü otomatikman azalacak. Ziraat Bankası'ndan yüzde 1.53 faizle ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaş ise 16 bin TL daha az faiz ödeyecek.