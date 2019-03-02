Sağlıkta 50 milyarlık açığa neşter atılıyor

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), sağlıkta yerlileşme atağı başlattı. Üniversite, Pendik ve Tuzla belediyeleri, Boğaziçi Üniversitesi ve Vakıf Katılım'la ortak bir teknokent kuruyor. Pendik ve Tuzla arasında yer alan teknokente 'Teknopol İstanbul' adı verildi. Teknokentte, kanser ilaçları, tedavi simülasyonları, sarf malzemeleri ve biyoteknolojik ilaçların araştırmaları yapılacak.SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlığı ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmalarının yapılacağı teknokentin temel atma aşamasına geldiğini söyledi. Erdöl, 55.7 dönüm arazi üzerinde kurulacak, devamında 100 dönüme kadar çıkacak teknokentin, kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracağını söyledi. Türkiye'de yılda yaklaşık 20 milyar TL'lik tıbbi malzeme, 25 milyar TL civarında da ilaç harcaması yapıldığını belirten Erdöl, bunların yüzde 60'ının ithal olduğuna dikkat çekerek, "İthal ürünlere milyar dolarlar akıtıyoruz. Kuracağımız sağlık teknokentinde, cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamalarını azaltıp, yerli üretimi teşvik etmek için teknolojik çalışmalar yapacağız. Temel hedefimiz, ülkenin rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştirmek" dedi.Sağlık Teknokenti'nde ilk imza da atılmış durumda. Bir biyoteknoloji firması kansere karşı yeni bir biyoteknolojik molekül ve bazı ilaçları üretilecek. Bunun için de Ercan Varlıbaş'ın şirketi olan VSY Biyoteknoloji şirketi ile anlaşma yapılmış. Teknopol Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek de, projenin sadece sağlık odaklı olmadığını, ileri teknoloji üretim üssü olacağını söyledi. Çömlek, "Örneğin, Kazan'da Aidos firmasıyla anlaşma yapıldı. Teknokentte sağlıktan savunma alanına kadar çeşitli alanlarda teknolojilerini üretmek istiyor" diye konuştu.