10 banka 2.5 trilyon lirayı aştı

BUGÜN NELER OLDU

Hissesenetleri borsada işlem gören Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü, 2018'de, 2017'ye göre yüzde 15.4 artarak 2 trilyon 503 milyar liraya ulaştı. Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2018'de net kârı yüzde 5.7 artarak 35 milyar 181 milyon lira oldu. Bu bankaların öz kaynakları, aynı dönemde yüzde 16.3 yükselerek 270 milyar 148 milyon liraya çıktı.Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, 537 milyar 156 milyon TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası unvanını sürdürdü. Geçen yıl sonunda bankanın net dönem kârı 7 milyar lirayı aştı.