ABD’li hamburgercilere karşı atak

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Ev dışı yemek sektörünün Türkiye'de hızla büyümesi piyasaya yeni oyuncuların girmesine neden oluyor. Akfa Tekstil'in ikinci kuşak sahipleri de sektöre hamburger yatırımıyla adım attı. Burger Ye markasını yaratan Yusuf ve Kerem Akdaş kardeşler, köfte karışımını 1 yıl boyunca test etti. Etin karışımı, tuz ve biberin miktarı açısından mükemmel harmanı bulduklarında da restoranlar zincirini kurmaya başladı. İki genç girişimci, 1 yılda İstanbul'da Burger Ye markasıyla 6 restoran açtı. Şimdi ise genç girişimcilere franchise teklifleri yağıyor.Fiyatlarının rakiplerine göre rekabetçi olduğunu söyleyen genç girişimciler, "Özellikle İstanbul'un merkezi yerlerinde faaliyet gösteriyoruz. Yakında üniversite kampuslerinde olacağız. Çok talep geliyor" dedi. Burger Ye markasının Genel Koordinatörü Rahime Turan da, Akfa Tekstil'in kurucularının 30 yılı aşkın çalışmalarının ardından ikinci kuşağa hazır yemek sektörüne girmeleri için onay verdiklerini belirterek, "Hedefimiz çocuğumuza yedirebileceğimiz hamburgerler yapmak" dedi.Turan, Türk damak tadına uygun yüzde 100 el yapımı burger üreten şirketin, 1 yıl içerisinde 30 şubeye ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Turan, şöyle devam etti:"Genel merkezimiz Esenyurt'ta. Tesisimiz ise Sultanahmet'te bulunuyor. Esenyurt, Göztepe, Mecidiyeköy, Sarıyer, Zeytinburnu ve Barkırköy'de ise şubelerimiz hizmet veriyor." Fiyatlarının genele hitap edecek şekilde uygun olduğunu vurgulayan Turan, fiyat aralığının 8.90 ile 32.90 arasında değiştiğini söyledi. Turan, "32.90 TL'lik mönü 12 saatte pişirilen kaburga burger. Çok tercih ediliyor" dedi. Türkiye'nin her ilinden franchising teklifleri aldıklarını da söyleyen Turan, "Ortaklıklarla devam etmek istiyoruz" diye konuştu.Maliyet 200 bini buluyorŞirket, 60-120 metrekare civarında oturma alanı olan, cephesi geniş dükkânları tercih ediyor. Ortalama yatırım maliyeti 150-200 bin TL arasında. Şubeler 7/ 24 açık tutuluyor.