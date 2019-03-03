Goldman Sachs’a 9 milyar $ karapara aklama cezası

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Malezya'dakikamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında adı geçen uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın, ABD yargısı tarafından 9 milyar dolara kadar cezaya çarptırılabileceği belirtildi. Ayrıca 1MDB yolsuzluğuyla ilişkisinin ortaya çıktığı Kasım 2018'den bu yana Goldman Sachs'ın piyasa değeri 12 milyar dolar azaldı.ABD Adalet Bakanlığı, 1MDB soruşturması kapsamında 1 Kasım'da iki eski Goldman Sachs çalışanına kara para aklama suçlaması yöneltmişti. Suçlamalar üzerine Malezya Başsavcılığı, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirdiği ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık ettiği gerekçesiyle aralık ayında Goldman Sachs'a dava açmıştı. Hükümet, Goldman Sachs'ın Malezya'ya kaybettirdiği 6.5 milyar dolar için bankadan tazminat talep ediyor. Kamu kalkınma fonu 1MDB hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiğine ilişkin soruşturma 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.