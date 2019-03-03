Kırsalda 300 bin istihdam

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, bölgesel gelir eşitliğini sağlayacak, tarımsal hasılayı artıracak, Anadolu'yu kalkındıracak refah paketiyle önemli adımlar atacak. Yatırım programı kapsamında 180 milyar lira tutarında 300 projeye destek verilirken, kırsalda 300 bin gence iş kapısı açılacak. Köylerin, ilçelerin girişimcilik haritası çıkarılacak, kırsalda bölgesel yaşam merkezleri kurulacak.Vatandaşın gıda ürünlerine daha ucuz ulaşmasını sağlamak için etkin bir üretim planlaması yapılacak. Hayvancılıkta kendine yeterli olan, bitkisel üretimde verimliliğini, rekabet gücünü en üst düzeye çıkarılan bir yapı kurulacak.Bu yıl mayısta başvuruları bitecek olan genç çiftçilere destek projesi kapsamında yaklaşık 20 bin genç desteklenecek. 10 bin yeni yatırıma 5 milyarlık, 170 sulama projesine 3.3 milyarlık destek sağlanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz Ovası Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına yüzde 50 hibe verilecek. Yapılacak yatırımlarla tarımsal alanda en az 300 bin istihdam yaratılacak.Yatırım Programı'nda 180.8 milyar lira tutarında 283 tarım projesi bulunuyor, bunun 172'sini sulama projeleri oluşturuyor. Sulama yatırımlarının 3.3 milyar liralık kısmını DSİ yapacak.Ahır-ağıllarda tadilat veya yeni yatırımlara yüzde 50 hibe verilecek. Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı damızlık boğa, damızlık koç-teke alımı için hibe alabilecek. 5.2 milyar liralık hibeyle 10 bin yeni yatırım desteklenecek, 50 bin yeni istihdam oluşturulacak.