TTK’ya 1000 işçi alındı

BUGÜN NELER OLDU

Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 1.000 işçi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Bakan Fatih Dönmez, yapılacak kura çekilişiyle bin kişinin TTK bünyesine katılacağını, kalan 500 kişinin de birkaç ay içerisinde işlemlerine başlanacağını bildirdi. Geçen yıl kömür üretiminde 101.5 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırıldığını hatırlatan Dönmez, geçen yıl TTK'ye ait 4 ruhsat sahasının devrini yaptıklarını, bu yıl da 3 ruhsat devrini daha gerçekleştireceklerini ifade etti. Dönmez, "Bu alanları üretime açarak 20 bin kişiye istihdam sağlayacağız" dedi.Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 17 yılda sosyal yardım bütçesini 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardıklarını belirterek, "Bugüne kadar toplam vatandaşlarımıza 289 milyar lira sosyal yardım ulaştı" dedi.