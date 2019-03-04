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‘5 milyar dolarlık iş makinesi ihraç edeceğiz

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019
‘5 milyar dolarlık iş makinesi ihraç edeceğiz
Türk iş makineleri sektörü dünyanın en büyük iş makineleri pazarı Çin'den daha fazla pay almak için sefere çıkarıyor. Avrupa ülkeleriyle beraber 130'un üzerinde ülkeye ihracat yapan iş makineleri sektörü 2023 yılında ihracatta 5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Başkanı Merih Özgen, Çin'in Türk firmaları için hem pazardan pay alma hem de ihracat yapma açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, "Çin'e çıkarma yapmayı planlıyoruz. İlk etapta alacağımız yüzde 1 pay bile, başlangıç aşaması için önemli bir oran olacaktır. İthalattan fazla ihracat yapacağımızı öngörüyoruz. İhracatta patlama, yüzde 40 büyüme bekliyoruz" dedi.
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‘5 milyar dolarlık iş makinesi ihraç edeceğiz
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