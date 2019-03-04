Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını kişisel Twitter hesabından değerlendirdi;

BEKLENTİLERİN ALTINDA ARTTI

Bakan Albayrak, "Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti." dedi.

ENFLASYON GERİLEMEYE DEVAM EDECEK Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor.

TANZİM SATIŞ KARARININ BAŞARISINI GÖSTERMİŞTİR

ÜFE'deki ciddi düşüş de, enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor. Gıda enflasyonun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen, beklentilerin altında kalması Tanzim Satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir.

TÜM KALEMLERDE GÜÇLÜ DÜŞÜŞLER GÖRECEĞİZ

Önümüzdeki süreç için enflasyon açısından çok daha iyimseriz. Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz.

2019'U YEP'TEKİ HEDEFLERİMİZDEN DAHA İYİ KAPATACAĞIZ

2019'u YEP'teki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat ayında yüzde 0,16 oranında gerçekleşerek beklentilerin altında arttı. Yıllık tüketici enflasyonu ise uzun bir süre sonrasında yüzde 19,67 gerçekleşerek yüzde 20 seviyesinin altında gerçekleşti. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 Mart 2019