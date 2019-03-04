İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR GSB kura sonuçları sorgulama burada!

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB, İŞKUR aracılığıyla 3 bini aşkın kişi için işe alım başvurusu yapıldı. GSB'ye alınacak olan işçiler için yapılan başvuru sonucunda noter huzurunda yapılacak olan kura çekimleri için başvuran bireylerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Tüm illerde kurulan komisyonlarla gerçekleştirilen GSB kura çekilişleri bazı illerde açıklanmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaparak, kura sonuçlarının tamamı açıklandıktan sonra sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz dedi. İşte bazı illerde GSB sürekli işçi alımı kura sonuçları ve detaylar...

İŞTE BAZI İLLERDE AÇIKLANAN GSB KURA SONUÇLARI