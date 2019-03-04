İşletmelere koruma kalkanı

BUGÜN NELER OLDU

, pasif işgücü kapsamında işini kaybedenlere işsizlik ödeneği, Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneğiyle destek vermeye devam ediyor. Ücret Garanti Fonu kapsamında son 3 yılda 80 bini aşkın kişiye ödeme yapılırken, kısa çalışma ödeneği bu yıl da işi koruma formülü olarak devrede. Bu yıl son 12 ay asgari ücretle çalışan bin 523 lira, ortalama brüt ücreti 4 bin lira olan 2 bin 382 lira, 7 bin lira olan da 3 bin 808 lira kısa çalışa ödeneği desteği alacak. Ekonomik nedenlerle işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere 3 ay boyunca çalışanların ücretini devlet ödüyor. Bu ücret İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor. Geçen yıl ağustosta yaşanan kur saldırıları nedeniyle üretimlerini kısmen azaltmak durumunda kalan firmalara nefes olan kısa çalışma ödeneği desteği bu yıl da devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan destek paketi kapsamında, günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ını oluşturuyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının (2 bin 558 lira) yüzde 150'sini geçmiyor.Kısa çalışma ödeneği, ekonomik, bölgesel kriz veya zorlayıcı nedenlerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte biri oranında azaltılması ya da faaliyetin tamamen, kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde devreye giriyor. İşyerinde üç ayı geçmemek üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanıyor.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganı ile başlatılan istihdam seferberliği kapsamında ihtiyaca uygun, nitelikli işgücü eğitimine destek kapsamında kişi başına 16 bin 168 lira destek sağlanacak. Üç aylık ücret desteği kapsamında kişi başına aylık bin 113 liralık prim, vergiyi devlet karşılayacak. İşverene personel almanın maliyeti "sıfır lira" olacak. Yeni istihdamın primine, vergisine destek kapsamında işçi başına toplam destek 13 bin 356 lira olacak. İmalat, bilişimde 18 ay boyunca kişi başına 2 bin 712 lira destek sağlanacak. Üç aylık ücret desteğinin devamındaki 9-15 aylık dönemde de yeni istihdama vergi ve primleri devlet ödemeye devam edecek. 9 aylık dönemde kişi başına bin 113 lira prim, vergi teşviki sağlanacak. İşveren hissesinin 5 puanlık kısmı için destek miktarı aylık 128 lira olacak.İŞSIZLIK ödeneği işsiz kaldıktan sonraki dönem için ödenirken Ücret Garanti Fonu çalıştığı halde ücretini alamayanlar için kullanılıyor. Bu Fon, işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının yüzde biri ve bu tutarın kazançları ile oluşturulan bir fon olup, işyerinin kapanması durumunda işçi ücretlerini garantiye alıyor.