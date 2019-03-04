Kirli ittifakta bir itiraf daha

BUGÜN NELER OLDU

HDP İstanbul Kadıköy İlçe Seçim İşleri Sorumlusu Fırat Baltaş, Aydınlık Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarla, CHPHDP ittifakını belgeler nitelikte konuştu. Baltaş, CHP'yi nasıl destekleyeceklerini şu sözlerle anlattı: Kadıköy'de seçime girmeme kararı aldık. Belediye meclis üyeliğinde de kimseyi çıkartamayız diyerek aday göstermedik. Direkt bir partiyi işaret etmiyoruz. Seçmenimiz bizim genel stratejimize uyacak, CHP'ye oy verecektir Kadıköy'de. Benim izlenimim İBB ve Kadıköy'de de daha çok CHP'ye oy verileceği yönünde. Bir kısım seçmenimiz CHP ile gönül bağı olan, bize de oy veren bir kitle.