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Türk şirketin lansmanını Alman Başkan yapacak

Düsseldorf’ta yer alan Northgate projesinin temelini önümüzdeki günlerde atmaya hazırlanan Peker Holding, yine aynı şehirde dev projenin lansmanını yapmak için gün sayıyor.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 17:22
Türk şirketin lansmanını Alman Başkan yapacak

Düsseldorf için büyük önem taşıyan projenin tanıtımını ise, dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'de, bizzat Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel üstlenecek.

Almanya'da yaptığı yatırımlarda, ülkenin ve Avrupa'nın en hızlı gelişen kentleri arasında yer alan Düsseldorf'u tercih eden Peker Holding, şehrin ekonomisine yaptığı katkılarla da adından söz ettiriyor.

DÜSSELDORF BELEDİYE BAŞKANI'NDAN PEKER HOLDİNG'E TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz günlerde Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker ile bir araya gelen Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel de Düsseldorf'a ve şehir ekonomisine yaptığı katkılar nedeniyle Peker Holding ailesine teşekkür etti. Özellikle son yıllarda çok sayıda yabancı yatırımcının Düsseldorf'a ilgi gösterdiğinin altını çizen Thomas Geisel, "Tüm bunlar içerisinde, şehrimize kalıcı katkı sağlayan; şehrimizin ekonomisine ve istihdamına sürdürülebilir desteklerde bulunan firmalar her zaman bizim için ön plandadır. Peker Holding de bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle, şehrimize çok önemli katkılarda bulundu. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki projelerde de kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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Türk şirketin lansmanını Alman Başkan yapacak
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