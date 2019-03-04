TEKNOFEST’e başvuru yağıyor

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Türkıye'nın en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST, bu yıl artan yarışma ve yarışmacılarla çok daha kapsamlı bir etkinliğe sahne olacak. İlk yılında ulaştığı başarı ve gençler arasında yarattığı heyecanla dikkati çeken yarışmaya başvurularda ciddi artış yaşandı. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binin üzerinde ziyaretçiyle dünyanın en büyük ikinci festivali olmayı başaran TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl da birbirinden renkli gösterilere ve teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak. TEKNOFEST, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedef olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. TEKNOFEST'in ulaştığı başarı ve gençler arasında yarattığı heyecanla teknoloji yarışmalarına olan ilgi bu yıl ciddi oranda arttı. Yarışmalara geçen yıl 4 bin 208 yarışmacı veya takım başvururken, bazı kategorilerde bir süre daha başvurular devam edecek olmasına rağmen bu yıl 6 bin 774 başvuruya ulaşıldı. Yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından başvuran öğrenci takımları, çektikleri videoları sosyal medya aracılığıyla yayımlayarak heyecanlarını paylaştı.