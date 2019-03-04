Turizmde hedef 70 milyonda kalmak değil

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. Bu sayıyı yakalayabilmek için turizmi klasikleşmiş bölgelerin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor" dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin 2023 hedeflerini revize ettiklerini anlatan Ersoy, "Potansiyelleri olan şehirlerimizi gezerek, başta yerel idarelerle, oradaki milletvekillerimizden, valilerimizden fikir, görüş ve stratejilerini alıyoruz. İleri tarihlere kadar uzayabilecek yeni bir strateji oluşturmak istiyoruz" dedi.