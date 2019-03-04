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Türk ürünlerine inovasyon ödülü

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Türk ürünlerine inovasyon ödülü
TÜRK markalarının küresel ölçekte başarıları devam ediyor. Gulfood Fuarı'na katılan Pınar, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Pınar Choco Labneh ile en yenilikçi süt ürünleri kategorisinde inovasyon ödülü aldı. Dubai'de düzenlenen Gulfood Fuarı'nda bölgenin damak tadına ve kullanım alışkanlıklarına uygun olarak ürünler geliştiren firma, 35 yılı aşkın süredir Körfez bölgesinde faaliyette. Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, "tüketicilerimize odaklanarak, sunduğumuz her üründe ödün vermeden kaliteyi koruyarak, ürünleri tüketici ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlayarak, değer yaratmak için çaba gösteriyoruz" dedi.
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Türk ürünlerine inovasyon ödülü
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