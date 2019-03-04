Türkiye’nin yeni İHA’sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

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Türkiye'nin mevcut insansız hava aracı (İHA) sistemlerine göre çok daha fazla faydalı yük taşıyacak yeni İHA'sı Anka-2'nin motoru başarıyla çalıştırıldı. Anka- 2'nin bu yıl içinde ilk uçuşunu yapması hedefleniyor. Türk savunma sanayisinin lider havacılık üreticisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), İHA sistemlerine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemini geliştiren TUSAŞ, daha sonra 200 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 30 bin feet irtifa, 24 saat uçuş süresi yeteneklerine sahip Anka Blok-B İHA'yı güvenlik güçlerinin kullanımına sundu. TUSAŞ, Anka-B'nin kazanımlarından faydalanarak, uydudan kontrol yeteneğiyle görev menzili binlerce kilometreye ulaşan Anka-S'yi geliştirdi ve güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdı. TUSAŞ, daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yeni İHA geliştirmek için ise öz kaynaklarıyla Anka- 2 Projesi'ni hayata geçirdi. Orta irtifa uzun havada kalışlı, 2 motorlu Anka-2 keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek. Anka- 2, 700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek. Anka-2'nin geliştirme sürecinde kullanılan motorun yerini TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru alacak ve Anka-2 yerli motorla görev yapacak.