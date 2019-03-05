23 markete soruşturma

Ağustos'taki kur saldırısı bahanesiyle fahiş fiyat uygulayan, tepki gelince gramaj oyunlarıyla vatandaşı kandıran, tanzim satış noktaları kurulur kurulmaz 'maliyetler yüksek' dedikleri yaş sebze fiyatlarında bir anda indirim kampanyalarına başlayan market zincirleriyle ilgili Rekabet Kurulu soruşturma açtı. Kurul, aralarında Migros, Carrefour, A101, Şok, BİM gibi büyük zincirler ile Özen Market, Yunus Market, Çağrı gibi yerel marketlerin olduğu 23 firmayı soruşturacak.
KONU YAŞ MEYVE-SEBZE VE SU
Rekabet Kurumu'ndan dün yapılan açıklamada, kurulun 7 Şubat'taki toplantısında, zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla; 4054 Sayılı Kanun'un 4'üncü ve 6'ıncı maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.
GELİRİN % 10'UNA KADAR CEZA
4054 Sayılı Rekabet Kanunu'nun 4 ve 6'ncı maddeleri rekabeti engelleyici, kısıtlayıcı ve bozucu teşebbüsler arası anlaşmaları yasaklıyor.
Anlaşma varlığı tespit edilemese bile teşebbüsler arasında koordinasyon veya pratik bir işbirliği sağlayan doğrudan veya dolaylı ilişkiler de eğer aynı sonucu doğuruyorsa yasaklanmış durumda. Bir veya birden fazla teşebbüsün hakim durumunu kötüye kullanması da kanuna aykırı. Bu aykırılıklar tespit edilirse marketlere yıllık gelirlerinin yüzde 10'una kadar idarî para cezası verilecek.
% 400'Ü AŞAN FİYAT FARKI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin açıkladığı verilere göre marketler üretici ve Hal'den aldıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle dudak uçuklatmıştı. Mandalinayı yüzde 476.67, portakalı 408.44 fiyat farkıyla satan marketler, ıspanağı yüzde 100, lahanayı ise yüzde 226 fiyat artışıyla rafa koyuyor.
SU FİYATLARINDA NE OLDU?
Ağustostaki kur saldırısının ardından fahiş zam yapan bir başka sektör de su sektörü oldu. Piyasadaki su firmaları 4.5 TL olan su fiyatlarını 15 TL'ye kadar çıkardı. Şu anda 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana 9.5-10, 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana 11, 10 litre dönüşümsüz pet 6-8.95, 5 litre dönüşümsüz pet ise 3-4.60 lira arasında satılıyor. Marketçiler, fiyatların paketleme ve nakliyeden dolayı arttığını söylüyor. Ambalajın dolara endeksli petrokimya malzemesinden üretildiğini bu nedenle fiyatların yükseldiğini öne sürüyor.
KİMLER VAR?
A101
BİM
Şok
Migros
Hakmar
UCZ
Carrefoursa
Makro Market
Adese
Özen Market
Yunus Market
Çağdaş Market
Mopaş
KİM
Altunbilekler
Soykan Market
Başgimpa
Gimsa
Çağrı
Bildirici
Seyhanlar
Rammar
Metro Grosmarket