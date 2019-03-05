23 markete soruşturma

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Ağustos'taki kur saldırısı bahanesiyle fahiş fiyat uygulayan, tepki gelince gramaj oyunlarıyla vatandaşı kandıran, tanzim satış noktaları kurulur kurulmaz 'maliyetler yüksek' dedikleri yaş sebze fiyatlarında bir anda indirim kampanyalarına başlayan market zincirleriyle ilgili Rekabet Kurulu soruşturma açtı. Kurul, aralarında Migros, Carrefour, A101, Şok, BİM gibi büyük zincirler ile Özen Market, Yunus Market, Çağrı gibi yerel marketlerin olduğu 23 firmayı soruşturacak.Rekabet Kurumu'ndan dün yapılan açıklamada, kurulun 7 Şubat'taki toplantısında, zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla; 4054 Sayılı Kanun'un 4'üncü ve 6'ıncı maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.4054 Sayılı Rekabet Kanunu'nun 4 ve 6'ncı maddeleri rekabeti engelleyici, kısıtlayıcı ve bozucu teşebbüsler arası anlaşmaları yasaklıyor.Anlaşma varlığı tespit edilemese bile teşebbüsler arasında koordinasyon veya pratik bir işbirliği sağlayan doğrudan veya dolaylı ilişkiler de eğer aynı sonucu doğuruyorsa yasaklanmış durumda. Bir veya birden fazla teşebbüsün hakim durumunu kötüye kullanması da kanuna aykırı. Bu aykırılıklar tespit edilirse marketlere yıllık gelirlerinin yüzde 10'una kadar idarî para cezası verilecek.Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin açıkladığı verilere göre marketler üretici ve Hal'den aldıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle dudak uçuklatmıştı. Mandalinayı yüzde 476.67, portakalı 408.44 fiyat farkıyla satan marketler, ıspanağı yüzde 100, lahanayı ise yüzde 226 fiyat artışıyla rafa koyuyor.Ağustostaki kur saldırısının ardından fahiş zam yapan bir başka sektör de su sektörü oldu. Piyasadaki su firmaları 4.5 TL olan su fiyatlarını 15 TL'ye kadar çıkardı. Şu anda 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana 9.5-10, 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana 11, 10 litre dönüşümsüz pet 6-8.95, 5 litre dönüşümsüz pet ise 3-4.60 lira arasında satılıyor. Marketçiler, fiyatların paketleme ve nakliyeden dolayı arttığını söylüyor. Ambalajın dolara endeksli petrokimya malzemesinden üretildiğini bu nedenle fiyatların yükseldiğini öne sürüyor.A101BİMŞokMigrosHakmarUCZCarrefoursaMakro MarketAdeseÖzen MarketYunus MarketÇağdaş MarketMopaşKİMAltunbileklerSoykan MarketBaşgimpaGimsaÇağrıBildiriciSeyhanlarRammarMetro Grosmarket