231 şehit yakını ve gaziye kamuda iş

BUGÜN NELER OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdam politikaları kapsamında 231 şehit yakını, gazi ve gazi yakının daha atamasını gerçekleştirdi. Şehit yakını ve gazilerin katılımıyla, dün bakanlık binasında yapılan kura töreni ile 85'i kadın, 146'sı erkek olmak üzere toplam 231 kişinin ataması yapıldı.Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün 231 vatandaşımızın atamalarını yaptık. Çalışma, Hazine ve Maliye, Sağlık, Milli Eğitim Bakanlıkları gibi birçok kamu kurumuna yerleştirildiler" dedi.Şehit yakını ve gazilerin ailesinin tüm Türkiye olduğuna dikkat çeken Selçuk, şöyle konuştu:"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için canla başla çalışıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Cumhurbaşkanımızın talimatı ile şehit yanını ve gazilerimizin haklarında sürekli değişiklikler yapıyoruz. Eskiden atamalar iki yılda bir olurken, bugün senede iki kez atamalarla bu ailelerimizi işe yerleştiriyoruz."AK Parti hükümetleri döneminde yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002'ye kadar bu alanda 6 bin 315 kişi istihdam edilirken hükümetlerimiz döneminde 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamuda işe yerleştirdik" dedi.