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Dağı delen tünelde deneme patlamaları başladı, yol hasreti bitiyor

'yı dağ ilçelerine başlayan tünelde deneme patlamaları başladı, barajın titreşim ölçümleri yapılacak

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 09:40
Dağı delen tünelde deneme patlamaları başladı, yol hasreti bitiyor

Bursa'nın dağ ilçelerine ulaşım için Doğancı Barajı yakınlarında ihale süreci tamamlanan 2 kilometrelik tünelin çalışmaları hızla devam ediyor. Tünel açımı için özel patlayıcı ile gerçekleştirilen deneme patlatmasında, Doğancı Barajı'nın etkilenip etkilenmeyeceği test edildi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, "Tünelin patlatma çalışmalarının bugün ilk kez denemesini gerçekleştiriyoruz." dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Uludağ'ın eteklerinde Doğancı Barajı'nın yanında inşa edilecek ve Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ilçelerine ulaşımı kolaylaştıracak olan tünelde çalışmalar devam ediyor. Tünelin açılması için gerçekleştirilen deneme patlatmaları için 4 delik açıldı. Bu deneme patlatmalar sonucu, Doğancı Barajı'nda titreşim ölçümleri yapılarak, herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediği test edildi.

Projeye göre Orhaneli yolunun 12. Kilometresinde yer alan tüneli patlatabilmek için piroteknik kaya kırıcı getirilirken çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, " Dağ bölgemizin en önemli sorunu olan yol sorunu çözecek olan tünel inşaatı başlamıştı. Bir kaç haftadır ana kaya kütlesinin patlatılmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Alt yapı çalışmaları, teknik inceleme raporlarının alınmasının ardından şuanda patlatma aşamasındayız. Bu tünel ile birlikte dağ bölgemizin yol sorunu kalmayacak. Burası bittikten sonra da proje ihalesi yapılmakta olan ve bu tünel bittikten sonra yapım aşamasına geçilecek olan 3 tünel ve 2 viyadük çalışmamız var.

BUGÜN İLK KEZ DENEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Tünel ile ilgili bilgi aktaran Mesten, " Tünelin patlatma çalışmalarının bugün ilk kez denemesini gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir sürprizle karşılaşmadığımız takdirde asıl patlatma işlemi 10-15 gün sonra yapılacaktır. Giriş ve çıkıştan olmak üzere günde 8 metre açılarak ilerleyeceğiz" dedi.

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