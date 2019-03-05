Emekliye yaz kazancı

Emekliler kazançlı bir yaz geçirecek. Ocak'ta tüm emeklilere yapılan zammın, Şubat'ta da ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlara yansıtılan seyyanen artışın ardından, kazanımlar devam edecek. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi Mayıs'ta ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.Ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da ikramiyeden yararlanacak. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek. Ağustos ise emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.İkramiye; SGK'dan vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranına, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik oranına göre ikramiye hesaplanıyor. 2 aylık birden alanlara ise oranı yüksek dosyaya göre ödeme yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU