Gebze-Halkalı hattı 10 Mart’ta açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un en önemli raylı sistemi 76.6 km'lik Gebze-Halkalı hattı, 10 Mart'ta hizmete giriyor. 2011'de yapımına başlanan projenin, Boğaz'ın altından geçen Marmaray etabı 2013'te hizmete açılmıştı. 70 ay süren çalışma ile tamamlanan hatta, 41 istasyon yer alıyor. Yük taşımacılığında da kullanılabilecek hatla Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13.5, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12, Bostancı-Bakırköy arası 37, Gebze- Halkalı arası ise 115 dakikaya inecek. Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren de durabilecek. Yük trenleri ise Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu hattı ile bağlanmış olacak.