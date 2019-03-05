Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Gebze-Halkalı hattı 10 Mart’ta açılıyor

- hattı 10 Mart’ta açılıyor

ZEYNEL YAMAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019
Gebze-Halkalı hattı 10 Mart’ta açılıyor
İstanbul'un en önemli raylı sistemi 76.6 km'lik Gebze-Halkalı hattı, 10 Mart'ta hizmete giriyor. 2011'de yapımına başlanan projenin, Boğaz'ın altından geçen Marmaray etabı 2013'te hizmete açılmıştı. 70 ay süren çalışma ile tamamlanan hatta, 41 istasyon yer alıyor. Yük taşımacılığında da kullanılabilecek hatla Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13.5, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12, Bostancı-Bakırköy arası 37, Gebze- Halkalı arası ise 115 dakikaya inecek. Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren de durabilecek. Yük trenleri ise Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu hattı ile bağlanmış olacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Teşvikte Sınır Yok
ARKADAŞINA GÖNDER
Gebze-Halkalı hattı 10 Mart’ta açılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN