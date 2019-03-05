İhracatta şubat ayı rekoru kırıldı

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre şubat ayında ihracatın yüzde 3.7 artışla 14 milyar 312 milyon dolara ulaştığını, bunun Türkiye tarihinin en yüksek şubat ayı ihracatı olduğunu bildirdi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve TİM Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı basın toplantısında şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Bakan Pekcan, kadın ve genç girişimcilere verdikleri önemin bir kanıtı olarak bakanlık bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi'ni kurduklarını söyledi.Şubat ayında ithalatın yüzde 18.7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Pekcan, yılın ilk 2 ayında ihracat yüzde 5 artarken, ithalatın yüzde 23.1 azaldığını söyledi. Bu yılın en önemli göstergesinin, ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğunu vurgulayan Pekcan, "Şubat 2018'de yüzde 69.4 olan bu oran, yüzde 88.6'ya yükseldi" dedi. Pekcan, dış ticaret açığındaki daralmanın, yılın ilk 2 ayında dış finansman ihtiyacını 10.8 milyar dolar azalttığını söyledi.TİM Başkanı İsmail Gülle de, "Yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Bu sayede, son yıllarda bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz" dedi. 223 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Gülle, bu dönemde 175 ülkeye ihracatta Türk Lirası kullanıldığını, 6 bini aşkın firmanın beyannamelerinde Türk Lirası'nı tercih ettiğini açıkladı.