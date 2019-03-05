Norveç Varlık Fonu Türkiye’ye 707 milyon $ yatırdı

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DÜNYANIN en büyüğü olarak bilinen Norveç Devlet Varlık Fonu, geçen yıl Türkiye'de toplam 707 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. Portföyünde Türkiye'deki 58 şirketin hissesi yer alan fonun Türkiye'de enerji ağırlıklı 8 şirkette bulunan ortaklıklarının hisse değeri 111 milyon dolara ulaştı. Fonun portföyünde Aygaz, Kardemir Karabük Demir Çelik, Tüpraş, Petkim, Ereğli Demir ve Çelik, Ulusoy Elektrik, Aksa Enerji ile Enerjisa olmak üzere 8 enerji şirketinin hisseleri yer alıyor. Fonun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Garanti Bankası aldı. Bankanın yüzde 1.28 hissesine sahip olan fonun, buradaki toplam yatırımı 80 milyon doları aşıyor. Fon, Türkiye'de ilaç sanayi, bankacılık, gıda, iletişim hizmetleri, ulaşım ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisseleriyle de ilgileniyor. Muhiddin Gülal