Otel inşaatında 30 bin tarihi eser bulundu

Medeniyetler şehri Antakya'da, Asfuroğlu ailesi tarafından 2009 yılında inşaatına başlanan The Museum Hotel Antakya'nın yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları tamamlandı. The Museum Hotel Antakya, ziyaretçilerini; geçmişi binlerce yıl önceye uzanan bu topraklarda bir zaman tünelinde paha biçilemez bir yolculuğa çıkaracağı belirtiliyor. 17 bin metrekarelik alana sahip olan otelin inşaat çalışmaları sırasında tamamı Türk arkeolog, restoratör mimarlardan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik dönemden başlayarak İslami döneme kadar birbirini izleyen 5 kültür katmanı ve günümüze kadar gelen 13 farklı medeniyete ait esere ulaşıldı. Gerçekleşen kazılarla birlikte bir 'zaman tüneli'ne dönüşen inşaat alanında bulunan eserler, Asfuroğlu Ailesi tarafından müze haline getirildi. Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi adını alan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek.



Bulunan eserler arasında, 1050 metrekareden oluşan dünyanın en büyük tek parça mozaiğinin bulunduğu arkeolojik parkur ile birlikte aralarında Eros heykelciği ile sikkeler, metal objeler, mimari parçalar ve pişmiş toprak eserlerinde olduğu 30 bine yakın arkeolojik eser ortaya çıkmıştı. Yapılan çalışmalarda çeşitli üniversitelerden alanlarında uzman akademisyenlerden oluşturulan bir bilim heyeti de görev aldı. Müze, kapılarını; The Museum Hotel Antakya'nın hizmete girmesi ile Antakya halkına, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen konuklarına açacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET ERSOY MÜZEDEKİ ESERLERİ İNCELEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatay'a yaptığı ziyaret sırasında Asfuroğlu Ailesi'nin ev sahipliğinde, The Museum Hotel Antakya'nın içinde açılacak olan Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'ndeki eserleri inceledi. Asfuroğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sabiha Asfuroğlu'dan eserler ve proje hakkında detaylı bilgi alan bakan Ersoy, Mayıs ayında müze ve oteli tekrar ziyaret edeceğini ve açılışa katılacağını söyledi.



2009 yılında başladıkları projeyi, 2019 Mayıs ayında tamamlayacaklarını aktaran Sabiha Asfuroğlu, "Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Antakya'da hayata geçirmeye hazırlandığımız projemiz ülkemizin turizmi açısından da büyük önem taşıyor. Antakya'mıza yeni bir soluk getirmesini ve dünyaya yeni bir pencere açmasını bekliyoruz. 10 yıllık süreçte 120 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz projede yüzlerce kişiye istihdam sağlamaktan dolayı da çok mutluyuz" dedi.



Yapılan bilgilendirmede; otel inşaatı sırasında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserleri korumak amacıyla otel planında uygulanan değişikliklerle tamamen eserlere uygun olarak yeni bir müze-otel binası tasarlandı. Tasarlanan otelin temelleri kazı alanına zarar vermemesi için elle açılan 66 kuyuya yerleştirilen kolonlar üzerinde yükseldi.



Yüzde 90'ı çelik konstrüksiyon olarak dizayn edilen projede yaklaşık 20 bin ton yapısal çelik ve 5 bin ton inşaat demiri kullanıldı. Bu miktar, Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde kullanılan miktardan 4 kat daha fazla. Antakya'da yaygın olan avlulu konut yaşam tarzını yansıtan, toplam 17 bin metrekare alana sahip olan The Museum Hotel Antakya, bu büyüklük ve arkeolojik içeriğe sahip dünyadaki tek müze oteli olma özelliğini taşıdığı belirtildi. Dünyanın ilk kilisesi olarak kabul edilen ve Hristiyan camiası için önemli hac noktalarından biri sayılan St.Pierre Kilisesi'ne komşu olan otel, Dünya Mimarlık Festivali'nden aldığı önemli bir ödülün de sahibi.