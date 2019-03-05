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’un gittiği yok

dış basında çıkan İngiliz ’un milli muharebe uçağından çekildiği haberlerine yanıt verdi: Ayrılma yok. Uçak motoruyla ilgili teklifimizi verdik. Son karar SSM’nin

İBRAHİM ACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019
Rolls Royce’un gittiği yok
Kale Grubu ile Rolls Royce'un milli muharip uçak TF-X için kurdukları şirket çalışmalarına devam ediyor. Dış basında Rolls Royce'un şirketten çekildiği haberleri üzerine SABAH'a açıklamada bulunan Kale Grubu yetkilileri, çalışmaların normal seyrinde devam ettiğini, teklifin Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na (SSM) verildiğini belirtti. TF-X Proje Lideri Selim Ergün, "Ortaklığımız devam ediyor. Teklifimizi verdik. Teslim süreleri gibi konular, SSM'nin öngördüğü program içerisinde olacak. Ancak son kararı SSM verecek" dedi.
İngiliz motor üreticisi Rolls Royce'un, Türkiye'nin yerli savaş uçağının motorunu geliştirmek için yürüttüğü çalışmaların kapsamında değişiklik olmadığını söyleyen Ergün, kurulan şirketin geleceğinin SSM'nin vereceği karardan sonra belli olacağını vurguladı. Ergün, üretilecek olan motorun başka ülkelere de satışının mümkün olup olmayacağına dair soruya ise, "Bu şirket Türkiye'nin milli muharebe uçağı için kuruldu. Çalışma, sivil uçaklar için yapılan motor olmadığı için tek alıcı devlet. O nedenle SSM'nin vereceği karardan sonra, iki grup yol haritasını belirleyecek" diye konuştu.
Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay da, ortaklığın kurulduğu dönemde yaptığı açıklamalarda, "İlk motoru 2023'te uçurmak hedefimiz var. Bizim tahminimiz, bütün sertifikasyon süreçleri tamamlanmış halde en geç 2030 gibi seri üretime başlanmasıdır" demişti.

2017'DE ORTAK OLDULAR
Kale Grubu 2017'de uçak motoru üretmek için Rolls Royce ile ortaklık kurmuştu. Söz konusu ortaklık, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 133 milyon dolarlık savunma anlaşmasının ardından gerçekleşti. İki şirket arasında kurulan ortaklık ile, TF-X veya Milli Muharip Uçak (MMU) adıyla bilinen yeni nesil savaş uçağı programında kullanılmak üzere motor geliştirilmesi hedefleniyor. Proje gerçekleşirse 400'e yakın Türk mühendis görev alacak.

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Rolls Royce’un gittiği yok
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