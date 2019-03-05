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Türk Havacılık ve ’da AR-GE merkezi açtı

Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, "Teknolojik gelişmelerin çekirdek kadrosunu oluşturacak AR-GE merkezlerimizde, inovasyonun sürekliliğini sağlayacak parlak beyinlerimizi yetiştirmek, düşünceleri geliştirmek için var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 10:59
Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi Bursa’da AR-GE merkezi açtı

Teknoloji geliştirme faaliyetleri ve insan kaynağı yetiştirme çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi, Bursa'da AR-GE merkezi açtı. AR-GE merkezinin açılışında konuşan TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Borat, "Teknolojik gelişmelerin çekirdek kadrosunu oluşturacak AR-GE merkezlerimizde, inovasyonun sürekliliğini sağlayacak parlak beyinlerimizi yetiştirmek, düşünceleri geliştirmek için var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içinde ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 174 metrekarelik bir alanda kurulan AR-GE merkezinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayisinin özgün ürün tasarımları için çözümler üretmesi hedefleniyor. TUSAŞ'ın AR-GE faaliyetlerine destek olacak olan 24 öğrenci Aralık ayından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

AR-GE merkezinin açılışına, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, ULUTEK Teknoloji Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, TUSAŞ-Uludağ Üniversitesi AR-GE merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu katıldı.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi Bursa’da AR-GE merkezi açtı
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