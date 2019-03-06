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ile ilgili son dakika gelişmeleri! Gram ve fiyatları bugün ne kadar? 7 Mart 2019

Altın fiyatlarında son dakika değişimler devam ediyor. Tarih boyunca önemli bir yere sahip olan altın, bugün de ayrıcalıklı değerini koruyor. Yatırım yapmak isteyen veya sevdiklerine özel olay ve günlerde hediye etmek isteyen insanların yardımına altın koşuyor. Dövizdeki yukarı yönlü seyrin aksine altın fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Dün öğle saatlerinde son 5 haftanın en düşük seviyesini gören bugün de düşük seyrediyor. Altın almak isteyen vatandaşlar "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 7 Mart 2019 tarihli güncel yarım, gram ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 7.3.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 07:19
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mart 2019

insanlar tarafından daima yakından takip edilmektedir. Bunun nedeni altının değerli ve anlamlı bir hediye olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir yatırım aracı olmasıdır. Bu sebeple altın fiyatları sürekli araştırılıyor ve vatandaşlar "Bugün altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyor. Dövizdeki dalgalanmanın aksine altın fiyatları ciddi bir düşüş yaşadı. Peki, şu anda altın fiyatları ne kadar?

7 MART 2019 ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilir, a Para sayfamızdan anbean fiyatları takip edebilirsiniz.

İşte yarım, çeyrek, fiyatları...

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri! Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mart 2019
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