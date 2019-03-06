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Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2019 bekçi alımı başvuru şartları ve tarihi…

Bekçi alımı uzun süredir en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Daha önce müjdesi verilen ve 2019 yılında 8000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından da araştırmalar hız kazanmıştık. Bu meslek grubuna dahil olmak isteyen bireyler ise ‘Bekçi alımı ne zaman yapılacak?’ ve ‘2019 Bekçi alımı başvuru şartları’ sorularının yanıtlarını aramaya devam ediyorlar. Konuyla ilgili detaylar ise belli olmaya başladı. Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derlediğimiz haberimizde bu soruların yanıtını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 6.3.2019 18:37
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2019 bekçi alımı başvuru şartları ve tarihi…

Son dönemin en çok araştırma konuları arasında olan Bekçi alımı ile ilgili uzun süredir vatandaşlar yapılacak açıklamayı bekliyorlar. Daha önce 2019 yılında 8 bin erkek Mahalle ve Çarşı bekçisi alınacağı duyurulmuştu. Alımların ise Mart ayında yapılacağı belirtilmişti. Mart ayına gelmemiz ile birlikte bireylerin bu konuyla ilgili araştırmaları da hızlanmış bulunmakta. Konuyla ilgili son açıklama ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte bekçi olma hayali kuran bireyler 'Bekçi alımı ne zaman yapılacak?' ve '2019 Bekçi alımı başvuru şartları' sorularının yanıtlarını aramaya devam ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak yaşanan tüm son dakika gelişmelerini sizler için derledik…

2019 BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK? BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi alımları ile ilgili yaşanan son gelişmeleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını bu başlık altından bulabilirsiniz…

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